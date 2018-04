Hommage du Conseil de sécurité de l'ONU à l'ambassadeur ivoirien Tanoh-Boutchoue

Le Conseil de sécurité de l’ONU a fait ses adieux ce jeudi au chevronné diplomate ivoirien Bernard Tanoh-Boutchoue, qui est décédé quelques mois après avoir entamé un mandat de deux ans au sein de l’organisation la plus puissante des Nations unies.

La session du Conseil s’est ouverte par une minute de silence, en hommage à l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire auprès de l’ONU, décédé mercredi après une courte maladie déclenchée le mardi, selon ses collègues.

A la tribune de l’institution, l’ambassadeur péruvien Gustavo Meza-Cuadra, qui préside actuellement le Conseil, s’est dit “profondément choqué et attristé par le décès soudain de notre cher collègue et ami”.

Il a salué la mémoire de ce “grand diplomate” qui s’est engagé à mettre fin “aux souffrances de millions de personnes touchées par les conflits et les crises humanitaires, en particulier dans son cher continent africain”. “Il n’y a pas de mots pour exprimer nos sentiments de tristesse sur ces nouvelles”, a déclaré Meza-Cuadra.

En fonction depuis septembre à l’ONU, Bernard Tanoh-Boutchoue a été auparavant envoyé de son pays en Arménie, au Kirghizistan, au Kazakhstan et au Tadjikistan. Il fut également ambassadeur en Russie, en Azerbaïdjan, en Biélorussie, en Géorgie, en Lettonie, en Ukraine et en Lituanie. Entre 2008 et 2011, Tanoh-Boutchoue a représenté son pays en Égypte et au Soudan. De 1996 à 2003, il a été conseiller à la Mission des États-Unis en Côte d’Ivoire.

L’homme était diplômé en droit à l’Université d’Abidjan-Cocody. Marié et père de trois enfants, il était considéré par ses collègues diplomates comme très courtois. C’est d’ailleurs cette vertu que retient de lui l’ambassadrice américaine Nikki Haley. “Bernard était gentil, il était attentionné, il avait toujours un sourire sur son visage”, s’est-elle souvenue.