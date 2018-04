Premier league : Arsène Wenger, « l'invincible » de 2004 annonce son départ d'Arsenal

Information de dernière minute, actualisations en cours

Arsène Wenger a annoncé ce vendredi son départ d’Arsenal dès la fin de cette saison. Âgé de 68 ans, le sélectionneur français a gagné trois titres de Premier league et sept de vainqueur de la coupe d’Angleterre.

C’est presque ce qu’on appelle au football, prendre l’adversaire à contre-pied. Alors que le monde footballistique s’y attendait le moins, mieux ne s’y attendait pas, Arsène Wenger a promis ce vendredi de quitter le club londonien d’Arsenal à partir de la fin de la saison. “Je pense que c’est le bon moment pour moi de démissionner”, a déclaré le Français.

Arrivé en 1996, l’ancien défenseur des clubs comme Nancy-Lorraine, Monaco, RC Strasbourg et FC Mulhouse, a remporté la Premier league (championnat) à trois reprises pour sept cup (coupe d’Angleterre).

Mais, s’il est dans l’ordre des choses qu’un entraîneur remporte un titre, il n’y a pas assez de clubs à travers le monde qui finissent une saison sans concéder une défaite au championnat. C’est ce qu’avait réussi en 2004, Arsenal sous la houlette d’Arsène Wenger. Rejoignant ainsi d’autres clubs comme Benfica de Lisbonne (Portugal 1972), Steaua Bucarest (Roumanie 1987, 1988 et 1989), Milan AC (Italie 1992), Ajax Amsterdam (Pays-Bas 1995), Dynamo Kiev (Ukraine 2000), Shakhtar Donetsk (Ukraine 2002). Et après Arsenal d’autres équipes comme FC Porto (Portugal 2012, 2013) et la Juventus de Turin (Italie 2012) ont rejoint le cercle des invincibles.

Arsène Wenger est toutefois très contesté en raison des résultats peu reluisants de la saison en cours.