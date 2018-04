Cacao : la Côte d'Ivoire veut offrir son expertise au Congo (médias)

La Côte d’Ivoire entend faire usage de son expertise afin d’aider le Congo à réussir sa politique de promotion de la filière cacao. Une ambition en lien étroit avec la diversification d’une économie congolaise enclavée dans le pétrole.

L’annonce a été faite à l’issue d’un entretien qu’a eu récemment l’ambassadrice de Côte d’Ivoire, Thérèse N’Dri Yoman avec le ministre congolais de la recherche scientifique Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou.

Selon la diplomate, c’est beaucoup plus à la recherche scientifique que la Côte d’Ivoire son statut de premier producteur mondial de cacao. Il est donc de bon aloi de mettre son expertise à la disposition du Congo. « Même si nous sommes en Afrique, il y a une certaine variété au niveau du climat et de l’environnement forestier. C’est tout à fait aisé que la Côte d’Ivoire puisse appuyer le Congo dans l’amélioration de la culture du cacao d’autant plus que les premiers cacaoyers ivoiriens sont partis du Congo », a déclaré l’ambassadrice citée par Les Dépêches de Brazzaville.

Dans un contexte où le Congo est frappé de plein fouet par une crise économique des plus accablantes en raison de la chute des cours du pétrole, principale source de revenus de l’Etat, le pays fait feu de tout bois pour diversifier son économie. Ce, en mettant un accent particulier sur l’agriculture.