Le mémorial Winnie Mandela à Brandfort [Grand Angle]

Avec Winnie mandela, une des dernières figure tutélaire de la lutte anti-apartheid a disparu en Afrique du sud. Après le choc, l‘émoi et le recueillement, l’heure est aux conversations sur son héritage et sur les lieux qui doivent être ou non dédiés à son combat et à sa mémoire. Le Morning Call en parle avec Unathi Sonwabile Henama, expert en tourisme et en économie.