Le champagne a la côte au Gabon [Business Africa]

Les ventes de champagne en plein essor au Gabon. Avec 1.8 millions d’habitants, ce pays d’Afrique centrale est l’un des plus grands consommateurs de la boisson à bulles. Un phénomène qui s’explique par une hausse de la demande en provenance de la classe la plus aisée de la population.

Le dernier rapport sur les exportations de champagne dans le monde, publié par le Comité Interprofessionnel du Vin, place le pays dans le top 10 des plus gros consommateurs.

Christiane Mbandinga explique que les ventes de champagne explosent notamment entre mai et jusqu‘à la fin du mois d’août, saison propice aux cérémonies de mariage, baptêmes et autres célébrations. Longtemps réservé aux élites, le breuvage tend à se démocratiser.

Pour l‘économiste Christian Awana, les rétombées du produit sur l‘économie sont écrasantes ; “l’impact est direct, quand on prend en compte la vie de la population et le fait qu’elle est importée, et vient de l‘étranger, tous les revenus, toutes les dépenses qui seront faites pour l’obtenir bénéficieront nécessairement au producteur final qui est généralement étranger”, explique-t-il.

L’offre d’importation se diversifie avec du Champagne rosé, des cuvées de prestige et le Champagne brut non millésimé.

Parmi le top 10 africain on trouve l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d’Ivoire entre autres.