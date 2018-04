Burundi - Rémaniement : le ministre Alain-Aimé Nyamitwe remplacé par un Imbonerakure

Un vent nouveau souffle sur le gouvernement burundais. A moins d’un mois du référendum contesté du 17 mai, le président Pierre Nkurunziza a effectué ce jeudi 19 avril un rémaniement qui a fait tomber des têtes, et non des moindres.

Probablement le changement le plus inattendu, celui à la tête des Affaires étrangères. Le président burundais a relégué de ses fonctions l’ambassadeur Alain-Aimé Nyamitwe à qui il a préféré Ezéchiel Nibigira, ancien patron de la Ligue des jeunes du parti présidentiel, Imbonerakure.

L’ambassadeur Nyamitwe, frère du conseiller en communication du chef de l’Etat (Willy Nyamitwe, considéré comme un fidèle parmi les fidèles du président Nkurunziza), était en poste depuis mai 2015, juste après la tentative de coup d’Etat.

Mission lui avait alors été confiée de contenir l’embrasement diplomatique après l’obtention d’un présumé troisième mandat de Pierre Nkurunziza à la présidentielle d’avril 2015.

#Burundi Sont nommés: -Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants : M. Emmanuel Ntahomvukiye -Ministre de la Justice, de la Protection civique et Garde des Sceaux: Mme Aimée Laurentine Kanyana -Ministre des Affaires Etrangères: Ambassadeur Ezéchiel Nibigira. 2/n

#Burundi Sont nommés:

- Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida: Dr Thaddée Ndikumana

- Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture, et de l'Elevage: Dr Déo Guide Rurema

- Ministre de l'Hydraulique, de l'Energie et des Mines: Ir Come Manirakiza. 6/n