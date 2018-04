2 ans après, Africanews fidèle à sa promesse : porter la voix du continent

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année d’existence pour Africanews, votre chaîne panafricaine d’informations en continu – en français et en anglais – qui célèbre ce vendredi 20 avril son deuxième anniversaire. Retour sur les grandes lignes de l’année écoulée.

Que d’expériences parcourues en quelque 24 mois pour Africanews. Le 4 janvier 2016, le groupe misait sur une expérience digitale en lançant son site internet. Environ quatre mois plus tard, le 20 avril 2016, les Africains découvraient sur leurs écrans une chaîne aux ambitions novatrices et porteuse d’espoir : une chaîne d’information basée en Afrique, réalisée par les Africains, pour les Africains.

Depuis, Africanews basée à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, s’est efforcée de suivre cette marche et d’ accomplir sa mission, servir de l’information indépendante à ses téléspectateurs.

A mi-chemin de cette palpitante aventure, les signaux sont au vert. Africanews a amélioré son offre éditoriale en posant ses caméras sur les plus grands événements en Afrique. Fidèle à sa promesse de servir une information diversifiée, crédible et sans parti pris, le média est aujourd’hui suivi par 6,3 millions de téléspectateurs dans de nombreuses capitales africaines – une croissance de plus de 80 % par rapport à l’année dernière.

La chaîne a également amplifié sa présence dans le digital avec le lancement d’une application Android précédée de la version iOS. Une application à laquelle se sont déjà familiarisés 50 000 personnes qui restent informées quel que soit le lieu avec la fonctionnalité hors ligne, le mode d‘économie de données et les notifications quotidiennes sur les grands titres de la journée.

Africanews en 2017, c’est également une plus large lucarne sur l’information internationale avec le programme International Edition qui est un tour d’horizon hebdomadaire des principales informations sur le monde de notre chaîne sœur, Euronews. Cette dernière met également à disposition de notre public Inspire Middle East qui fait un focus sur la culture du Moyen-Orient.

Autant d’avancées qui n’auraient jamais été possibles sans votre fidélité, et bien sûr sans vos remarques et suggestions. Une nouvelle année de défis s’ouvre ; année que nous espérons une nouvelle fois partager avec vous.

Retrouvez-nous dès ce vendredi dès 10h GMT sur nos plateformes sociales Twitter (@africanewsfr) et Facebook (Africanews en Français) pour un échange avec notre rédactrice en chef Nathalie Wakam.