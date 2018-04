Sénégal : les élèves de Zinguinchor redoutent de rater l'année scolaire en cours

À Zinguinchor, les élèves sont dans la rue depuis hier. Ils expriment leur colère contre la longue grève des enseignants. Ce qui pourrait mettre en péril l’année scolaire 2017-2018.

Depuis hier, les élèves du secteur public appuyés par leurs collègues du privé sont dans la rue. Ils chantent et brûlent des pneus, paralysant du coup la circulation à Ziguinchor, chef-lieu de la province de la Casamance au sud du Sénégal. « Nous voulons étudier », « Nous sommes une jeunesse sacrifiée »,… Ces messages qu’on pouvait lire hier et ce matin sur des morceaux de cartons ou feuilles de papier en disent long sur la colère de ces enfants.

#kebetu | Grève des enseignants : Les élèves mettent Ziguinchor sens dessus dessous Le dialogue de sourds auquel se livrent l’Etat et les enseignants, agacent les élèves de Ziguinchor. Par milliers, ils ont manifesté violemment leur colère… | #senegal https://t.co/IcHilIv53T pic.twitter.com/qpNVGOpss4 — leralpointnet (@leralpointnet) 18 avril 2018

Une attitude « légitime », selon une Sénégalaise basée à Pointe-Noire au Congo. Tant les enfants n‘étudient pas le début de l’année scolaire en cours en raison de l’entrée en grève de leurs enseignants.

À l’approche de la fin de l’année scolaire la peur des mauvais résultats aux examens est plus que palpable. « Nous sommes inquiets pour notre avenir. Depuis l’ouverture des classes, on n’a pas fait plus de huit leçons et les compositions, on n’en parle pas. Les notes sont toujours détenues par nos professeurs, qui refusent toujours de les déposer au niveau des directions pour qu’on puisse avoir du premier semestre », s’inquiétait ce matin un élève du lycée Djignabo Bassène, dans les colonnes d’un journal de la place.

Mais, jusqu’ici, aucune réaction officielle n’est nous est pas encore parvenue.