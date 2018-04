'Repats" et entrepreunariat [Grand Angle]

On parle depuis des décennies du phénomène de fuite des cerveaux africains vers l’occident. Mais de plus en plus de jeunes et de moins jeunes remettent en cause la tendance. Ces “repats” choisissent de rentrer en Afrique pour monter leur propore affaire, faisnat fi des idées reçues sur le continent.

Linette Bahati est allée à la rencontre d’une créatrice de mode Franco-congolaise qui a préfé Pointe Noire à Paris.