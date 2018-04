Un acteur zambien de Black Panther pris dans un scandale sexuel

Petite tâche noire sur le succès mirobolant du film Black Panther. Un de ses acteurs est pris dans la tourmente d’un scandale sexuel, dans son pays d’origine.

Passé l’heure de la reconnaissance et de la fierté nationale pour Patrick Shumba Mutukwa. L’acteur d’origine zambienne qui a campé le rôle d’un guerrier de la tribu Border dans le film Marvel, Black Panther, est aujourd’hui la cible d’internautes après que des photos et des vidéos intimes de lui ont fuité sur la toile.

Sur les images controversées qui auraient été divulguées par un maître chanteur, Shumba apparaît dans des poses suggestives, en sous-vêtement ou dans son plus simple appareil, laissant émerger des rumeurs d’homosexualité.

Not only did he not release something for the girlfriend he features on various gay porn sites as Shumba Jones and released videos in November,2017. The evidence is there. Your story is incomplete — Nkumbu S Kandy (@Bankumbu) 16 avril 2018

Patrick Shumba is disgusting. If you dont believe me google Shumba Jones and you will be shocked. 124 porn videos. You might say the name is different but the face and the cock are the same. — Capt.JackSparrow (@muleyaderek) 15 avril 2018

I have been on porn hub for the last 10 hours and still can’t find the Patrick Mutukwa Shumba video. He does not even feature in the 70 full length movies I have just downloaded ??‍♂️??‍♂️??‍♂️. Zambians and their Pull Him Down Syndrome fye #Zambia



? — Muchemwa Sichone (@WriteRevolt) 15 avril 2018

Mais à en croire sa chargée de communication, Patrick Shumba Mutukwa n’a jamais été un acteur de film pornographique gay comme voudraient le faire croire certains. Si elle atteste de l’authenticité des photos et vidéos, elle souligne plutôt que les scènes auraient été tournées pour la petite amie de l’acteur, en 2014.

“Ce qu’il a fait dans son passé n’a rien à voir avec ce qu’il a accompli et continuera d’accomplir. Il est une grande fierté en Zambie et travaille dur pour rendre le pays et ses citoyens fiers”, peut-on lire sur le site de l’acteur.

La polémique est d’autant plus vive que l’acteur controversé a été reçu en héros la semaine dernière par le très prude ministère de l’Orientation nationale et des Affaires religieuses qui a récemment interdit a href=“http://fr.africanews.com/2018/02/07/zambie-les-poupees-sexuelles-interdites/“target=”_blank”>les poupées gonflables dans le pays et désapprouve fortement l’homosexualité.

Pris à partie, l’acteur a tout simplement sollicité le pardon de ses fans. “Des excuses. C’est la seule chose qu’il me reste à offrir. Pas de mots fantaisistes, juste des excuses. Excuses aux personnes blessées par mes erreurs passées. Je peux vous promettre, je suis loin de cet homme.’‘