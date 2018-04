À la rencontre de l'artiste digital Till Nowak [Sci_Tech]

Ils capturent l’imagination et excitent les fantasmes dans l’industrie cinématographique. Ils travaillent dans les coulisses pour créer un monde incroyable qui donne vie à nos vidéos. Ils sont la force qui propulse certains des films les plus populaires du monde. Dans cette édition de Sci-Tech, Ignatius Annor va à la rencontre de l’un d’entre eux. Till Nowak qui utilise son ordinateur, des logiciels 3D, Photoshop et Paint pour donner vie à des films.

Je pense que... afin de permettre à plus de personnes de construire leurs propres mondes et de comprendre que nous vivons dans un monde que l'on peut façonner grâce à nos idées, de mon point de vue, cela ne dépend pas du bon logiciel ou d'ordinateurs chers.