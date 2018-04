Le phénomène des enfants "sorciers" et le génocide namibien par l'Allemagne à l'écran [This is Culture]

Le festival international du film panafricain va s’ouvrir à Cannes. Deux films ont retenus notre attention car ils traitent de sujets importants sur le continent.

Le premier “the Cursed Ones” (qui signifient “Les maudits”) aborde le thème des enfants “sorciers”. Dans un village au Ghana, une petite fille est accusée à tort d‘être une sorcière par un pasteur qui profite de la crédulité des villageois. Mais un homme va tenter de la sauver.

Bizarrement sur le continent, ce sont en majorité les femmes et les enfants qui sont accusés de sorcellerie. Rarement les hommes. Ce qui peut interroger sur les réelles motivations derrière ces accusations (qui parfois sont sans fondement).

Le second film est un documentaire : “Skulls of my people” (“Crâne de mes ancêtres”). Vous ne le savez peut-être pas mais l’Allemagne est poursuivie en justice par des Namibiens pour le massacre de plus de 100,000 personnes. Un acte considéré comme le premier génocide du 20è siècle.

L’histoire est assez peu connue, mais entre 1904 et 1908 l’armée coloniale allemande organise l’extermination de plus de 100 000 personnes issues des peuples Herrero et Namas qui se sont révoltés contre l’expropriation de leurs terres.

Les survivants se réfugient dans le désert ou ils meurent de faim et de soif. Les autres sont envoyés dans les premiers camps de concentrations du 20è siècle ou ils meurent de mauvais traitement et de malnutrition.

Certains de leurs crânes seront même expédiés en Allemagne pour des recherches scientifiques raciales. Et le documentaire suit le combat de ces Namibiens pour récupérer les crânes de leurs ancêtres qui se trouvent en Allemagne.

Il s’agit là de l’un des évènements les plus meurtriers de l’histoire coloniale africaine.