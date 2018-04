Coupe du monde 2026 : l'Afrique du Sud promet de soutenir la candidature du Maroc (médias)

La fédération sud-africaine de football (SAFA) promet d’apporter un soutien “sans réserve” au Maroc pour que le Royaume obtienne l’organisation de la 22è édition de la coupe du monde de football.

Dans la bataille pour l’organisation de cette coupe du monde, le Maroc doit rivaliser d’ardeur avec le Canada, le Mexique et États-Unis, trois candidats qui se présentent comme de véritables favoris irrésistibles vu leur imposante ossature infrastructurelle.

Mais, leurs puissances sont loin de dissuader l’Afrique toute entière, surtout le pays arc-en-ciel qui avait déjà organisé l‘événement en 2010. “C’est un vieux mythe ou encore des idées reçues de penser que l’Afrique n’a pas la capacité d’organiser une coupe du monde. Et les détracteurs (du Maroc, NDLR) devraient cesser d’utiliser ces arguments politiciens qui ne reposent sur rien”, a confié à BBC Danny Jordaan, président de la SAFA.

Et des voix s‘élèvent déjà pour encourager l’Afrique du Sud à appuyer la candidature marocaine. “Le Maroc a besoin de la voix de l’Afrique du Sud, c’est la voix la plus forte sur le continent”, a expliqué Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but de l‘équipe nationale de football du Cameroun. Lui qui séjourne en ce moment en Afrique du Sud avec la délégation marocaine.

Ce soutien de l’Afrique du Sud fait suite à des promesses similaires formulées par des pays comme l’Algérie et la Guinée-Bissau.

Comme quoi, l’appel à contribution lancé en janvier dernier par le Maroc est en train de trouver preneur.

C’est le 13 juin en Russie que sera désigné le pays organisateur de la coupe du monde 2026.