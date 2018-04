Premier league: Mohamed salah bat le record de Drogba

La star de Liverpool, Mohamed Salah, a battu le record de Premier League, établi par le légendaire attaquant de Chelsea : Didier Drogba après son but contre Bournemouth.

La superbe saison de Salah a continue, après qu’il a marqué dans le duel remporté par les Reds sur Bournemouth par 3 buts à 0 , samedi après-midi.

Ce faisant, l’Egyptien a porté son compteur à 30 buts cette saison, battant le record de Didier Drogba de 29 buts marqué lors de la saison 2009/2010.

Salah a maintenant 40 buts , toutes compétitions confondues cette saison.Il devient ainsi le troisième joueur de l’histoire de Liverpool à atteindre ce chiffre.

L’attaquant égyptien a inscrit huit buts lors de ses cinq derniers matchs et se rapproche du record de Liverpool de 47 buts, établi par Rush durant la saison 1983-84.

Les buts et les passes de ce joueur de 25 ans ont permis à Liverpool d’engreger 15 points – plus que tout autre joueur de Premier League – et il est considéré comme un prétendent sérieux au titre de joueur de l’année de l’association des footballeurs professionnels .