[Photos] Crise anglophone : un village rayé de la carte du Cameroun

Des images qui vont sans doute faire le tour des réseaux sociaux. Tant elles témoignent du caractère apocalyptique de la destruction perpétrée vendredi au village Mungo Ndor.

Comme bien d’autres bourgades, ce village situé à 20 km de la commune de Nguti, dans le département de Koupé-Manengouba, dans la région du sud-ouest du Cameroun a été vendredi, victime collatéral des affrontements entre éléments armés soupçonnés d’appartenir aux groupes séparatistes anglophones et les forces de défense et de sécurité camerounaises.

The picture of Mungo Ndor situated 20km from Nguti, headquarter of Nguti Sub Division in Kupe Manengouba SWR after military invasion this week. Several villagers now homeless; others have simply escaped.

The rate of displacement is disturbingly growing daily pic.twitter.com/2soiD9P1k4