Nigeria : plus de 1000 enfants enlevés par Boko Haram depuis 2013 (UNICEF)

Plus de 1 000 enfants ont été enlevés par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria affirme l’UNICEF vendredi dans un communiqué.

Cette annonce intervient quatre ans après le kidnapping de 276 filles, enlevées à Chibok en 2014.

Ce rapport fait également état de la mort d’au moins 20 000 personnes et le déplacement d’environ 2,6 millions de personnes depuis 2009. “Ce qu’il faut dire, c’est qu’il y a certainement un nombre beaucoup plus élevé d’enfants et d‘étudiants que ces 1 000 cas vérifiés, simplement parce que certains cas ne sont pas signalés, il ne faut pas oublier que lorsque certains de ces enfants parviennent à s‘échapper, le faire seul et parfois, ils sont confrontés à la stigmatisation, donc ils ne le signalent pas, c’est un processus compliqué en termes de vérification et de triangulation”, explique Christophe Boulierac, porte-parole de l’UNICEF.

Boko Haram a pour cible des écoles qui ont un programme laïque. Ces attaques ont coûté la vie à près de 2 295 enseignants alors que plus de 1 400 écoles ont été détruites par cette secte islamiste depuis 2013, selon l’UNICEF.