Zimbabwe : Mugabe n'a pas encore quitté le Palais présidentiel

Selon les nouvelles autorités zimbabwéennes, Robert Mugabe, n’a toujours pas quitté sa résidence officielle d’Harare depuis son éviction en novembre dernier.

Le « Vieux lion » n’est plus roi. Mais, il règne toujours dans sa tanière. Quelque 5 mois après son départ du pouvoir du fait de la pression des militaires et du peuple zimbabwéen, Robert Mugabe n’a toujours pas quitté le State House, résidence officielle des Chefs d’Etat en fonction au Zimbabwe. Tant ses livres, ordinateurs et autres effets personnels se trouvent jusqu’ici au Zimbabwe House, une partie de la Présidence située non loin des bureaux présidentiels.

Un état de choses qui est loin de plaire aux nouveaux hommes forts d’Harare. “Nous utilisons déjà State House, mais depuis novembre, il n’a pas quitté la Zimbabwe House”, s’est plaint George Charamba, porte-parole de la Présidence zimbabwéenne. “Nous ne voulons pas donner l’impression que nous le pourchassons”, a ajouté Charamba.

De son côté, Robert Mugabe qui se trouverait à Singapour pour un contrôle médical n’a pas encore commenté cette sortie des nouveaux gouvernants de son pays. Le nonagénaire s’est toutefois plaint le mois dernier d’avoir été renversé par un coup d‘État.

Lamentations auxquelles son successeur Emmerson Mnangagwa a répondu en signifiant que le pays avait “évolué” depuis la fin de l‘ère Mugabe.