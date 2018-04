[Photos] Niger : la lauréate du prix Next Einstein Fellow reçue par le président Issoufou

Professeure en génie électrique et en informatique à l’université Carnegie Mellon Africa, à Kigali, la Nigérienne Aminata Garba expérimente un système d’irrigation intelligent à bas coût pour les agriculteurs africains. C’est ce qui lui a valu le prix de Next Einstein Fellow lors du Next Einstein Forum (NEF) organisé du 26 au 28 mars derniers à Kigali au Rwanda.

Une performance dont se félicitent les Nigériens, au premier rang desquels Mahamadou Issoufou qui l’a reçue hier dans son Palais. Honorant la scientifique, le chef de l’Etat nigérien, a encouragé les jeunes à « aller vers les sciences et la technologie et à poursuivre l’excellence ».

Satisfaite des honneurs auxquels elle a eu droit, Aminata Garba a dédié son prix à l’Afrique. « Ce travail est le cumul de mes recherches, de mes articles publiés et des brevets d’information, je me suis appliquée et je dédie ce prix à l’Afrique toute entière et à tous ceux qui œuvrent dépendamment de leur secteur d’activité », s’est-elle félicitée.

Effectivement, l’Afrique a besoin de la science et de la technologie pour réaliser le développement tant rêvé par ses filles et fils.