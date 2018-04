Éthiopie : l'opposition appelée à s'impliquer au renforcement de la démocratie

L’invite a été formulée hier par le Premier ministre Abiy Ahmed lors d’une rencontre avec des dirigeants de l’opposition, des religieux et des membres de la société civile.

Nommé il y a à peine deux semaines, l’homme de 41 ans, veut gouverner une Éthiopie stable. Lors des échanges avec des responsables de l’opposition, des membres de la société civile et des religieux, Abiy Ahmed a remercié les opposants d’avoir œuvré pour la paix et le renforcement de la démocratie en Éthiopie.

Selon des médias locaux, le chef de l’exécutif éthiopien aurait même offert une branche d’olivier à ses invités pour les remercier des efforts de dialogue et de négociations pacifiques. À la fin de son discours, le Premier ministre a été ovationné par ses hôtes.

Toutefois Abiy Ahmed les a prévenus de tout désordre. “L’Ethiopie est en contradiction avec la démocratie à cause entre autres des manifestations qui deviennent de plus en plus violentes et sanglantes. Personne n’a le monopole de la vérité et de la conviction. Chacun de nous devrait être jugé ou applaudi par rapport à ses idées”, a-t-il déclaré.

Suite à la démission de Hailemariam Desalegn, Abiy Ahmed a été élu Premier ministre le 2 avril dernier dans un contexte politique des plus explosifs en raison entre autres de l‘état d’urgence dans les régions oromo. Mais, il ne s’est pas encore prononcé sur l‘état d’urgence.