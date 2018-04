Débat sur la machine à voter en RDC : l'épiscopat entre en scène

Le débat qui agite la classe politique de RDC sur la machine à voter n’a pas laissé indifférent le clergé. Les religieux appellent à la certification de ces appareils par des experts.

C‘était presque prévisible. L‘Église catholique qui est ces derniers temps aux avant-postes sur les questions politiques les plus brûlantes en RDC ne pouvait pas rester silencieuse quant au débat qui tourne autour de la machine à voter dans la perspective des élections du 23 décembre prochain.

Et si elle ne s’est pas encore prononcée pour ni contre, la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) veut avant tout que la fiabilité de cette technologie soit certifiée par des experts nationaux et internationaux. “Les voix discordantes se multiplient jusque dans la fabrication et la provenance de ces machines. La CENCO réitère sa demande de la certification de machines à voter par des experts nationaux et internationaux afin de trouver un consensus capable de rassurer toutes les parties prenantes sur le volet technique et sur le volet juridique”, a déclaré l’abbé Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO au cours d’une conférence de presse ce vendredi à Kinshasa.

Une sortie qui intervient après des réserves émises par l’opposition, la société civile et des chancelleries étrangères dont la Corée du Sud. « Ces machines pourraient donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections, notamment le retard additionnel de la tenue des élections, et aussi le danger de devenir une cible des critiques », a récemment prévenu l’ambassade sud-coréenne en RDC.

De son côté, Kinshasa s’est dit hier disposé à auditer cette machine par des experts britanniques. Reste à savoir si ces derniers rassureront ceux qui doutent de la fiabilité de cet écran tactile fabriqué par Miru-Systems, une firme sud-coréenne.