Sierra Leone : constitution partielle de l'équipe gouvernementale

Le nouveau Chef de l’Etat sierra-léonais a procédé ce jeudi à la constitution partielle de son gouvernement. Onze ministres, un ministre délégué et deux secrétaires d’Etat.

Les quatorze premiers exécutants de la « Nouvelle direction », projet de société de Julius Maada Bio sont désormais connus. Il s’agit de Jacob Jusu Saffa, ministre des Finances, Charles Francis Margai, ministre de la Justice, Alpha Osman Timbo, ministre de l’enseignement primaire et secondaire, Dr Alpha Wurie, ministre de la santé, Alhaji Kanja Sesay, ministre de l‘énergie, Mohamed Swaray, ministre de la communication, Emma Kowa (femme), Kowa, ministre des ressources maritimes, Adekunle Joliff Milton King, ministre de du travail et de la sécurité sociale, Dr Jonathan Tengbe, ministre de l’hydraulique, Baindu Dassama (femme), ministre des Affaires sociales et du genre, Edward Soluku, ministre de l’intérieur.

Le ministère délégué à la défense est occupé par Simeon Sheriff. Tandis que Yusuf Keketoma Sandi et Sahr Lahai Jusu ont été nommés respectivement secrétaires d’Etat à la presse et aux finances. D’autres nominations devraient être effectuées sous peu, selon la présidence sierra-léonaise qui n’a toutefois pas commenté cette composition échelonnée du gouvernement.

Julius Maada Bio a été élu avec 51,8% de voix à l’issue du deuxième tour qui l’a possé le 31 mars dernier à Samura Kamara. Lequel, bien qu’ayant auparavant reconnu sa défaite, vient de saisir la Cour suprême pour contester les résultats.