Tanzanie : le président Magufuli appelé à reconsidérer la mesure à l'encontre des blogueurs

Il fallait s’y attendre. La société civile n’est pas restée indifférente à la décision du gouvernement tanzanien à l’endroit des blogueurs. Le Comité de protection des journalistes (CPJ) a exprimé ce mercredi son mécontentement sur la mesure imposant la somme de 930 dollars à toute personne désireuse de créer un blog en Tanzanie.

Pour le CPJ, c’est une volonté manifeste de tuer le pluralisme et l’indépendance des médias en Tanzanie. « Exiger des blogueurs les frais de plus de 900 dollars va probablement dévaster la diversité et l’indépendance des médias », peut-on lire sur la page Twitter de l’ONG américaine.

#Tanzania: Requiring bloggers to register and pay fees of over USD900 will likely devastate diversity and independence of the media. pressfreedom urges MagufuliJP’s government to reconsider & amend new regulations. https://t.co/RhXtol6Gy4

CPJ