Centrafrique : 17 morts dans des violences mardi à Bangui

Un cortège d’habitants du quartier musulman de Bangui, le PK5, est venu déposer mercredi matin devant le QG de la mission de l’ONU en Centrafrique, la Minusca, les corps de 17 personnes tuées selon eux mardi dans des violences, a constaté l’AFP.

“Hier, ils ont tué beaucoup de gens. Voilà les morts qu’on a amenés ici”, a expliqué un homme à l’AFP, devant les corps drapés de blanc posés devant la porte close du QG de la Minusca.

Quelques véhicules blindés de l’ONU étaient placés aux abords du camp de la Minusca, qui a été totalement bouclé mercredi matin.

Une patrouille de Casques bleus rwandais appuyée par les forces de sécurité intérieure (FSI) centrafricaine et les forces armées centrafricaines (FACA) s'est fait tirer dessus et a poursuivi les assaillants jusqu'au quartier du PK5

Mardi, des affrontements ont eu lieu entre une patrouille composée de Casques bleus et de soldats centrafricains, et des milices d’“auto-défense” auto-proclamées dans le quartier musulman du PK5 de la capitale. Un Casque bleu a été tué, huit autres blessés, et au moins 46 personnes ont été blessées durant ces échanges de tirs.

C’est la première fois qu’une telle flambée de violences s’empare de la capitale centrafricaine depuis l‘élection de Faustin-Archange Touadéra, en 2016.

“Le président Touadéra quand il était en campagne nous a promis de pas toucher un seul cheveu d’un sujet musulman si nous votions pour lui, ce que nous avons fait. Voilà le résultat”, déplore Ryad, un manifestant du cortège.

Depuis plusieurs mois, le quartier PK5 de Bangui, où vit la majorité des musulmans de la capitale, est le théâtre de violences meurtrières.

La population commerçante du quartier avait arrêté début 2018 de payer les milices armées pour protester contre leurs violences, qui se sont poursuivies.

Dimanche, l’ONU et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé une opération militaire pour démanteler ces groupes armés. L’opération, durant laquelle deux personnes sont décédées et une soixantaine blessées, est toujours en cours.

Mardi, une fusillade a éclaté en milieu d’après-midi à la limite entre le quartier du PK5 et le 3e arrondissement de la capitale.

“Une patrouille de Casques bleus rwandais appuyée par les forces de sécurité intérieure (FSI) centrafricaine et les forces armées centrafricaines (FACA) s’est fait tirer dessus et a poursuivi les assaillants jusqu’au quartier du PK5”, a déclaré à l’AFP une source sécuritaire.

Des occidentaux, en uniforme centrafricain, ont été aperçus aux abords du PK5 dimanche par l’AFP. Des rumeurs ont circulé depuis dimanche sur une présence de soldats russes – en Centrafrique pour former les Faca – dans les combats, sans que l’information puisse être confirmée de source indépendante.

“En repartant vers 18H00, ils ont tracté leur véhicule qui était endommagé et ils ont commencé à faire des rafales, à tirer sur les gens”, a indiqué un manifestant à l’AFP. Les échanges de tirs ont cessé vers 19H00, a constaté l’AFP.

Ces violences interviennent alors que le chef du département des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, et le commissaire pour la Paix et la Sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, sont arrivés à Bangui mardi pour une visite conjointe.

AFP