Cameroun : six morts et deux disparus dans un naufrage au nord-ouest (médias)

Six personnes ont péri et deux autres portées disparues hier mardi suite au chavirement d’une pirogue sur le fleuve Mbambalang au nord-ouest.

Des larmes au village Mbambalang au nord-ouest du Cameroun. La faute au chavirement d’une pirogue sur le fleuve du même nom hier.

Selon des sources sécuritaires citées par des médias locaux, l’embarcation transportait dix commerçants camerounais qui s‘étaient rendus la veille au Nigeria pour vendre leurs marchandises. Mais, à leur retour et non loin du village, c’est le drame qui va les accueillir. Six personnes vont périr noyées tandis que deux autres sont jusqu’ici restées introuvables.

Six morts dans un naufrage au #Cameroun: Six personnes ont trouvé la mort suite au chavirement d’une pirogue sur le fleuve Mbambalang dans la région du Nord-ouest du #Cameroun, a appris mardi APA de sources sécuritaires.Deux personnes ont été sauvées par… https://t.co/NjhEkkR6xj pic.twitter.com/dqkCIca4Xf — Cameroun (@237online) 11 avril 2018

En attendant les conclusions de l’enquête en cours, les premiers indices font état de ce que la pirogue aurait fait naufrage à cause de la surcharge et de la forte pluie qui s’est abattue sur la zone.

Mbambalang est souvent confronté à de fortes précipitations qui font des dégâts énormes dans le village. En 1974 par exemple, une bonne partie de terres fertiles de la bourgade a été détruite par les inondations du lac Bamendjing du fait de fortes pluies.