Algérie : crash d'un avion avec à bord une centaine de militaires, plusieurs morts annoncées

Les médias algériens ont reporté le crash d’un avion militaire avec à bord plus d’une centaine de soldats de l’Armée nationale populaire, près de l’aéroport de Boufarik, dans l’ouest de l’Algérie.

Aucun bilan officiel n’a été pour l’heure communiqué. Mais les médias font cas de plusieurs morts. Si les circonstances du drame reste également un mystère entier, le site Algérie24 indique néanmoins que l’avion à destination de Béchar, s’est écrasé juste après son décollage.

Dozens reportedly killed after military plane crashes into a residential area in #Algeria pic.twitter.com/9F59j76kr9