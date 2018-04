Kenya : 17 morts et des dizaines de blessés dans un accident de la route

Plus de 17 personnes ont péri et des dizaines d’autres blessées dans un accident de la route ce mardi dans le comté de Kisii à l’ouest. Les causes ne sont pour l’instant qu’hypothétiques.

Selon des sources officielles dont le commissaire de Narok, George Natembeya, le chauffeur voulant éviter un gros camion qui a surgi brusquement d’une intersection, a perdu le contrôle du véhicule.

L’engin qui transportait plus de 63 personnes en partance pour Nairobi, la capitale, a fini sa course dans la rivière Siyiabei entre la localité de Mai Mahiu et celle de Narok, dans le comté de Kisii à l’ouest du Kenya.

17 dead, scores injured as bus plunges into river https://t.co/8jF8iaDTJh pic.twitter.com/hzjjJcsZ9V — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) 10 avril 2018

Bilan provisoire : plus de 17 morts et des dizaines de blessés. La police et l‘équipe de la Croix-Rouge du Kenya sont arrivées sur les lieux pour secourir les blessés.

Une enquête est en cours pour déterminer les véritables causes de l’accident, a promis une source policière. C’est le deuxième accident mortel en moins de deux mois sur cette route. En février, sept personnes revenant d’un enterrement ont péri dans un accident de circulation. L’excès de vitesse a été pointé du doigt comme cause principale.