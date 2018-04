Congo-Gabon : quand la fibre optique se fête sur le pont de Poubara

L’interconnexion à la fibre optique entre deux pays frères, ça se fête ! Ce n’est pas un principe à rappeler à Alain Claude Bilie by Nze, ministre gabonais de la Communication, de l’Économie numérique, de la Culture, des Arts et traditions, chargé de l’Éducation populaire et de l’Instruction civique. Moins encore à Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique.

Après l’inauguration officielle le 6 avril à Bakoumba dans la province du Haut-Ogooué, les deux ministres se sont rendus à Poubara, à quelques kilomètres au sud de Franceville, chef-lieu. Drapé élégamment dans leurs costumes, Alain Claude Bilie by Nze et Léon Juste Ibombo ont fait un peu de tourisme en traversant le fameux pont en lianes sur l’Ogooué, l’un des fleuves les plus puissants du Bassin du Congo.

Au lendemain de l’interconnexion entre CAB4 et #CAB3, j'ai eu l'immense bonheur de visiter le pont en lianes de Poubara avec mon homologue congolais LeonJuste. Cet ouvrage extraordinaire sur un site magnifique est l’un des pus beaux sites dont nous disposons. #INTERCAB #Gabon pic.twitter.com/N8adImAOMq — Bilie-By-Nze (@BilieByNze) 9 avril 2018

Une manière de fêter l’interconnexion censée mettre fin à une longue période de mauvaise connexion internet au Gabon et au Congo. Mais, surtout montrer une des plus belles trouvailles de la technologie africaine en général et bantoue en particulier.