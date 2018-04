Au Kenya, les services Mobile Money sont désormais interopérables

M-pesa, Airtel Money et T-Kash en rangs serrés dans le système de transfert d’argent au Kenya. Chacun de ces opérateurs a conclu de prendre en charge des transferts d’argent émis par un réseau concurrent.

L’interopérabilité devrait prendre corps ce mardi 10 avril même. Après une période test de deux mois réussie, les différents opérateurs de paiement mobile au Kenya ont entrepris de reconduire l’opération pour une année.

De quoi s’agira-t-il ? Avec ce projet, les trois opérateurs de service Mobile Money – M-pesa (Safaricom), T-Kash (Telkom) et Airtel Money – permettront à leurs abonnés de transférer de l’argent de leur réseau à un autre. Idem pour les opérations de réception d’argent. Une option qui n’avait jamais été offerte par ces opérateurs à leurs abonnés.

Pourtant, l’intérêt est assez considérable comme le soulignent l’Autorité des communications du Kenya (CAK) et l’organisation des opérateurs mobiles. L’opération permettra notamment d’améliorer l’inclusion financière, mais également d’assainir la concurrence dans le secteur du transfert d’argent, très dynamique au Kenya.

Vitesse de croisière pour le Mobile Money

Le pays de l’Afrique de l’Est se positionne de plus en plus comme une place majeure de l‘économie numérique en Afrique. En témoigne ce nouveau partenariat tissé entre Safaricom et le service de paiement en ligne PayPal.

Ce service lancé à la veille de l’interopérabilité entre services de paiement mobile permettra aux clients kényans de transférer de l’argent en toute transparence entre PayPal et M-Pesa de Safaricom.

Si l’interopérabilité interconnecte les clients des différents opérateurs kényans, cette décision ouvrira des marchés mondiaux aux entrepreneurs et aux entreprises kényanes, permettant ainsi aux 22,7 millions d’abonnés de M-Pesa de faire des transactions en ligne, sur mobile, via une application ou en personne avec les 227 millions d’utilisateurs de PayPal.