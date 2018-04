RDC : une attaque armée fait six morts à Rutshuru (médias)

Des larmes à Rutshuru dans la province du Nord-Kivu à l’est de la RDC. Près de six personnes ont été abattues ce lundi dans une embuscade attribuée à la milice Maï-Maï. Les motifs sont pour l’instant ignorés.

L’information a été donnée par l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) cité par des médias locaux. Il s’agit d’un chauffeur et de cinq écogardes travaillant au Parc national de Virunga, vers la frontière avec le Rwanda. Selon les mêmes sources, un autre garde a été blessé. Si les circonstances ne sont pas encore bien détaillées, c’est la énième attaque armée attribuée aux Maï-Maï.

Maï-Maï est une milice qui a été formée par le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, lors de la guerre dite « Deuxième guerre du Congo » (1998-2003) pour résister à l’invasion des forces armées du Rwanda et des groupes rebelles congolais proches du Rwanda (dont essentiellement le RCD, ou parfois dans un but de brigandage.

Mais, depuis la fin de cette guerre, les Maï-Maï comme les autres groupes armés sont restés actifs à l’est de la RDC et multiplient des attaques armées notamment contre les agents du Parc de Virunga. La dernière en date est celle du 1er avril dernier qui a fait un mort au chantier de la centrale hydroélectrique de Lubero. Et en 20 ans, le Parc de Virunga a déjà perdu 160 de ses agents dans des attaques armées des Maï-Maï.

Et il n’y a pas que les écogardes qui font les frais de la méchanceté des groupes armés. Hier, un prêtre catholique a été abattu à Rutshuru par des éléments armés non identifiés tandis que quatre ont été kidnappés la semaine dernière. Ces groupes armés ont également enlevé plus de 74 femmes dans leurs champs.

L’acharnement sur les prêtres intervient au moment où le clergé de RDC est visiblement en froid avec le régime de Joseph Kabila à propos de l’application de l’accord de la Saint-Sylvestre, même si l’on note une sorte de décrispation ces derniers temps.