Nigeria : polémique autour d'une nouvelle visite du président Buhari au Royaume-Uni

Muhammadu Buhari, le chef de l’Etat nigérian décolle ce lundi pour le Royaume-Uni en prélude d’une réunion des chefs d’Etat et de gouvernement du Commonwealth.

Selon l’agenda du dirigeant nigérian communiqué par son porte-parole Garba Shehu, Muhammadu Buhari devrait rencontrer la Première ministre britannique Theresa May ainsi que des chefs d’entreprise et des chefs religieux.

Parmi eux le patron de la compagnie pétrolière et gazière Shell avec qui M. Buhari discutera des investissements dans l’industrie pétrolière, ou encore l’archevêque de Canterbury.

Ce voyage aurait pu passer pour une simple visite officielle, mais les longs séjours du chef de l’Etat nigérian à Londres pour raisons médicales l’an dernier ont fait naître des craintes sur les desseins inavoués de ce nouveau déplacement présidentiel en terre londonienne.

Dans la presse nigériane, on spécule notamment sur les raisons pour lesquelles Muhammadu Buhari a quitté le pays une semaine avant le début de la réunion des chefs d’Etat, alors que son porte-parole n’a aucunement fait cas d’une consultation médicale de M. Buhari à Londres.

Le Parti démocratique populaire (PDP), parti d’opposition, estime pour sa part qu’il est du devoir du gouvernement de justifier la durée et les causes réelles du voyage du président, a-t-il fait savoir dans un article du Business Day la semaine dernière.

Le Nigeria a connu une période d’incertitude l’an dernier lorsque le président Muhammadu Buhari a pris une période sabbatique à cause d’une maladie non divulguée. Plusieurs Nigérians avaient dès lors exigé plus de clarté sur la situation, ou purement son retrait.

Trois mois après, il regagnait son pays, certes affaibli, mais disposé à reprendre ses fonctions.