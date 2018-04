Nigeria : le président Muhammadu Buhari candidat à un nouveau mandat (Présidence)

C’est officiel. Muhammadu Buhari, le chef de l’Etat nigérian briguera un second mandat lors de la présidentielle de février 2019. L’information a été donnée ce lundi par le bureau de la présidence.

Quelques minutes plus tôt, c’est Nasir El-Rufai, le gouverneur de Kaduna et l’un des principaux alliés du chef de l’Etat qui en faisait l’annonce dans un post sur Twitter.