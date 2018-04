Mozambique : une chanteuse en bisbille avec le gouvernement pour profanation du drapeau national (médias)

Yolanda Boa a visiblement maille à partir avec les autorités de son pays. Dans une note circulaire rendue publique le 7 avril, le ministère mozambicain de la culture accuse la jeune musicienne d’avoir profané le drapeau national adpoté le 1er mai 1983.

Une accusation qui procède de la publication par l’artiste de ses photos sur internet, à l’occasion de la journée nationale de la femme mozambicaine le 7 avril. Connue pour son style vestimentaire audacieux, Yolanda Boa a célébré l‘événement en publiant deux photographies où elle apparaissait à demi nue, dans le cadre de ce qu’elle a appelé collection “Mozambican Woman is Good” (la femme mozambicaine est bonne).

Mozambique govt threatens to sue Yolanda Boa for ‘insulting the national flag’ after she posts semi nude pictures of herself draped in the national flag



=>Boa faces 6 months in prison if found guilty of insulting the national flag pic.twitter.com/iSSPHFAW4R