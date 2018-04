Jeux du Commonwealth : l'Afrique du Sud et l'Ouganda en tête des médailles africaines

L’Afrique ne fait guère pâle figure aux Jeux du Commonwealth qui poursuivent leur saison à Gold Coast, en Australie. Porté par l’Afrique du Sud et l’Ouganda, le continent compte déjà dans sa gibecière près d’une trentaine de médailles.

Le Sud-Africain Akani Simbine a causé une énorme surprise en battant le favori jamaïcain Yohan Blake, finalement 3e, lors de sa victoire sur le 100 m des Jeux du Commonwealth, lundi à Gold Coast. À 24 ans, le jeune sprinter remporte ainsi le premier grand titre de sa carrière.

Son compatriote, le nageur Chad Le Clos, s’est quant à lui offert un triplé dans sa spécialité. Après le 50 m et le 200 m papillon, le nageur a remporté lundi le 100 m nage, sa 16e médaille accumulée lors de plusieurs éditions des Jeux du Commonwealth. De quoi porter à 18 le nombre de médailles arrachées par la Nation arc-en-ciel avec une place de 5e au classement général.

En Ouganda, on n’est pas moins satisfait de ces Jeux. Ce lundi, le chef de l’Etat ougandais Yoweri Museveni s’est joint au reste du pays pour célébrer l’athlète Joshua Kiprui Cheptegei, qui a remporté dimanche matin l’or du 5000 m. A ce jour, l’Ouganda totalise trois médailles (deux en or et une en bronze) et se classe 12e au tableau des médailles.

Juste derrière ces deux Nations, arrivent le Nigeria (2 médailles d’argent en athlétisme et en tennis de table), le Kenya (3 médailles, 1 d’argent et 2 de bronze), l‘Île Maurice (2 médailles, 1 d’or et 1 de bronze) et le Cameroun (1 médaille de bronze) dans le classement Afrique.

Congratulations to Joshua Cheptegei for winning gold in the Men's 5,000m finals at the ongoing Commonwealth Games in Australia. Uganda is proud of you. — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) 8 avril 2018

Stuff of dreams!!?? Oh Uganda! What a moment! joshuacheptege1 won gold? today at gc2018 …?? ??

It was a remarkable moment to sing the national anthem!I was overwhelmed with 1000 emotions!? unbelievable joy mostly.??? #gc2018athletics pic.twitter.com/9ni0MbZmJd — aisha nassanga (@AishaSports) 8 avril 2018