Erick Kiptanui remporte le semi-marathon de Berlin

Le Kenyan Erick Kiptanui a couru le cinquième semi-marathon le plus rapide de tous les temps lors de sa victoire, dimanche à Berlin, en Allemagne.

Dans des conditions ensoleillées mais venteuses, Kiptanui a gagné la course à 58 minutes, 42 secondes, ratant de seulement 19 secondes le record du monde, établi par l’Erythréen Zersenay Tadese à Lisbonne il y a huit ans.

Les Kenyans ont dominé l‘épreuve et ont pris les sept premières places. Emmanuel Kiprono et Richard Mengich ont terminé respectivement deuxième et troisième position avec 60:29 et 60:36.

L’Ethiopienne Melat Kejeta a remporté la course féminine en 69:04. La Suisse Martina Strähl a terminé deuxième avec 69:29, et la Finlandaise Anne-Mari Hyrylainen a terminé troisième en 71:04.

Au total, 36 001 athlètes ont participé à la 38e édition du semi-marathon de Berlin.