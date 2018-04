Burkina : un maire abattu dans le nord

Le maire de Koutougou, localité située dans le nord du Burkina, frontalier du Mali, a été abattu dimanche soir par des “individus armés et non identifiés”, a appris lundi l’AFP de sources sécuritaires.

“Le maire de Koutougou Hamidou Koundaba a été froidement tué par des individus armés et non identifiés”, a indiqué à l’AFP une source sécuritaire qui a précise que les tueurs “sur des motocyclettes” ont “ouvert le feu sur lui, non loin de son domicile”.

Dans un tweet, le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a dit “condamner énergiquement (cet) assassinat lâche et ignoble”.

La région sahélienne du Burkina, en proie à de fréquentes attaques jihadistes, a déjà enregistré des enlèvements de fonctionnaires ou de conseillers municipaux.

Fin mars, un ancien conseiller municipal, tailleur de profession du village de Lassa, dans la région du Sahel, avait été enlevé et conduit vers une destination inconnue. Il avait été relâché quelques jours après.

Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d’attaques jihadistes régulières depuis trois ans, qui ont fait 133 morts en 80 attaques, selon un bilan officiel.

Ouagadougou, la capitale, a été déjà été la proie de trois attaques. La dernière en mars contre l‘état-major général des armées burkinabè et l’ambassade de France a fait huit morts et 85 blessés.

