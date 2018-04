Football : Cristiano Ronaldo, vers une deuxième bicyclette cet après-midi ?

Le Real Madrid reçoit cet après-midi son rival de la même ville, Atletico de Madrid dans le cadre de la 31è journée du championnat espagnol de football 2017-2018. L’occasion pour Cristiano Ronaldo de marquer encore d’une bicyclette comme aux entraînements hier. Comme le 3 avril dernier au quart de finale aller de la ligue européenne des champions de football contre Juventus de Turin.

Cela se sait. La lutte pour la deuxième place reste l’enjeu majeur, car l’Atlético qui devance le Real de quatre points doit chercher à s‘éloigner de son poursuivant et conserver peut-être définitivement cette position.

Un autre enjeu : la lutte pour le trophée du meilleur buteur qui oppose l’artiste Leo Messi (29 buts) à son coéquipier, l’imprévisible Luis Suarez (22 buts) et leur rival commun, l’impitoyable Cristiano Ronaldo (22 buts). Lui qui, ces derniers temps marque des buts, de manière, on peut plus extraordinaire, à l’image de la bicyclette réussie le 3 avril face à la Juventus au quart de finale aller de la champions league.

Mais, Ronaldo offrira-t-il à son public de Bernabeu un remake de cette bicyclette ? S’il est souvent déconseillé de prédire l’issue d’une confrontation footballistique, l’international portugais a tout de même réédité cet exploit lors des entraînements, trois jours seulement après le match contre l‘équipe turinoise.

Comme à l’Allianz Stadium, c’est le latéral droit Dani Carvajal qui a effectué un centre très précis et dosé que « La Machina » a encore converti en but. Or, apprend-on, Carvajal sera de la partie cet après-midi.

Mais, il n’y a pas que Carvajal qui fait de bonnes transversales. Il y a aussi Marcelo Viera, cette latéral gauche surnommé « El loco » (le fou) par ses coéquipiers. Lui dont les capacités offensives rivalisent ou même dépassent celles de certains attaquants.