Éthiopie : toujours pas d'accès à internet dans certaines zones

Les cybercafés restent désespérément vides en Ethiopie. Cela fait plus de 10 mois que des millions d‘Éthiopiens vivant en dehors de la capitale Addis-Abeba n’ont plus accès à Internet, et le gouvernement refuse toujours de donner une explication à cette coupure prolongée.

Un manque à gagner pour les populations de ces zones.

“Nous avons perdu notre revenu quotidien. Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de clients. Personne ne va et vient comme d’habitude. Quand il y avait une connexion Internet, les gens venaient ici et utilisaient Internet, téléchargeaient des fichiers, imprimaient et copiaient des documents. Nous avons cessé de rendre tous ces services.” Raconte Kale ALEMAYEHU, propriétaire d’un cybercafé

“L’Internet 3G ne fonctionne plus à cause de l’instabilité politique dans le pays. Il ne fonctionne pas dans toute la région d’Oromia. Il fonctionne à Addis-Abeba mais pas à Oromia, c’est lié à l’agitation dans notre pays.” Ajoute Moti SASHO, graphiste.

Le premier juin 2017, le gouvernement annonçait avoir désactivé ces services dans le pays, pour éviter les fuites d‘épreuves en périodes d’examens.

Ce n’est pas la première fois que les populations font face à ces coupures. En 2016, le service avait déjà été interrompu après la diffusion sur internet de l‘épreuve d’Anglais. Une situation qui avait poussé le gouvernement à annuler tout l’examen.

La même année, internet avait également été interrompu pendant plusieurs semaines lors d’importantes manifestations antigouvernementales.