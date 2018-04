Canada : une présentatrice promeut la musique africaine dans une émission radio

Émission culturelle tirée des chansons africaines, «Karibuni» lancé par Nadine McNulty dans la station de radio CIUT à Toronto, au Canada, pour donner à ses auditeurs un avant-goût de la musique africaine.

Nadine tire son inspiration de ses multiples voyages effectués sur le continent il y a plusieurs années.’‘Karibuni’‘ est co-présenté par Nadine, Ruiz da Silva de l’Angola et Mr Chernow du Senegal

« Le programme de radio est essentiellement une voix et une plate-forme non seulement pour les artistes africains au Canada, mais aussi pour toutes les communautés dont ils sont issus. Nous avons une grande population d’artistes et de membres de la communauté africaine vivant à Toronto et partout dans le pays. Donc, je vois en mon programme de radio, un moyen de fournir de la visibilité aux communautés qui sont mal desservies et mal comprises dans certaines institutions », explique Nadine MCNULTY, fondatrice de la société musicale Bakuti.

Toronto est l’une des principales villes canadienne à héberger population des plus nombreuse et diversifiée. Une grande communauté noire y réside.

Le programme crée par Nadine a aidé à populariser la musique africaine à Toronto.

“J’ai souvent beaucoup de visiteurs chaque semaine ; parfois, les gens me disent qu’ils viennent et parfois, ils ne le font pas. Mais je fais la politique de la porte ouverte et ainsi, je peux dans la mesure du possible, accueillir tous les artistes africains et membres de la communauté qui peuvent avoir quelque chose d’important à dire sur la culture “. Ajoute la fondatrice.

Ruis Da Silva, co-présentateur de Karibuni est originaire de l’Angola. C’est l’une des personnes à avoir bénéficié de la formation de Nadine dans le cadre du programme.

« Elle m’a encadré sur la façon de présenter, de faire de la mise en ondes. Parce que c’est une chose de parler de vive voix et une autre de parler à la radio. Elle et moi avons été présentés par un ami, également passionné de musique. Nadine m’a invité dans son émission et les gens ont aimé ce qu’ils ont entendu, notamment ma voix. Par la suite, elle m’a aidé à manipuler les appareils et à présenter cette émission’‘. Raconte-t-il.

Nadine a également créé la Bakuti Music Society, qui relie des artistes africains de milieux culturels différents vivants à Toronto.

Grâce à cette initiative, des artistes de diverses régions du continent se réunissent lors du festival annuel Habari Africa, ouvert aux artistes confirmés et ceux, en devenir.