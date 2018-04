Sierra Leone : le président élu tend la main à son rival

Le président Julius Maada Bio invite Samura Kamara au dialogue.

L’unité et non la division, c’est le message qu’a voulu faire passer Julius Maada Bio, le nouveau président sierra-léonais à son rival, Samura Kamara.

Ce dernier a décidé de contester devant la justice les résultats du second tour de la présidentielle. Mais, Julius Maada Bio l’invite à renoncer et à mettre son expérience et son expertise au service de la nation.

“C’est lui Samura Kamara mon rival du parti au pouvoir qui veut contester en justice les résultats de l‘élection , mais je pense , qu’il devrait abandonner cette idée et se mettre au-dessus de cela, le processus a été suivi par de nombreux observateurs. Je l’encourage à quitter ce chemin et à me rejoindre, c’est une ressource, il a de l’expertise et de l’expérience. Et je crois qu’on pourra s’associer tous dans le but de faire avancer au mieux la Sierra Leone”

a expliqué Julius Maada Bio.

Jeudi, des médias locaux ont relevé des incidents sporadiques dans la capitale Freetown ayant entraîné l‘établissement d’un couvre-feu dans certains quartiers.

Le nouveau président Julius Maada Bio a été félicité par le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guteres.