Les sénatrices ivoiriennes veulent plus d'élues

C’est une page historique qui s’est ouverte jeudi pour les Ivoiriens.

Ils ont assisté à l’installation du premier Sénat du pays, deux semaines après son élection. Sur les 66 élus seulement huit femmes qui devraient être rejointes par d’autres sur la liste des 33 à nommer par le chef de l’Etat. Trop peu aux yeux des sénatrices qui espèrent un changement aux prochaines élections.

“On n’est que huit femmes élues sur 66. C’est un nombre vraiment infime mais on espère que pour les prochaines législatures, pour les prochaines élections, nous errons un peu plus. En général, les dames, ne viennent, n’osent pas ou à la limite quand elles osent on les remet un peu à leur place en disant c’est un peu trop compliqué pour vous. Mais dans mon cas d’espèce je pense que j’ai eu une grande joie d‘être portée par tous les élus, maire, président de conseil régional de ma région” Chantal Fanny, Senator.

Une joie partagée par ses pairs, notamment Jeannot Ahoussou Kouadio. L’ancien ministre d’Etat, membre du PDCI d’Henri Konan Bédié principal allié du RDR du président Alassane Ouattara, a été porté à la tête de l’institution. Une chambre dont l‘élection a été boycottée par l’opposition qui la juge illégal.