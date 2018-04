Une guerre commerciale sino-américaine affecterait-elle l'Afrique ?

Les États-Unis ont suspendu les avantages commerciaux dont bénéficiait jusqu’ici le Rwanda, en vertu de la Loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique (Agoa).

Une réponse du ministère du commerce américain qui fait suite à une décision commune de trois pays d’Afrique de l’Est dont le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda visant à éliminer progressivement l’importation de vêtements et chaussures d’occasion en provenance des États-Unis.

Chine- USA : la guerre commerciale

La Chine a suspendu des concessions tarifaires sur 128 produits américains, dont le porc et les fruits, dès cette semaine. Ce qui est selon la Chine, une contre-mesure à une précédente décision prise par les États-Unis d’imposer des tarifs douaniers sur leurs importations d’acier et d’aluminium.

Mais quel impact d’une guerre commerciale entre ces géants économiques sur le continent ?

Rappelez-vous que la Chine est aujourd’hui le plus grand partenaire commercial de l’Afrique et rivalise avec les Etats-Unis et d’autres puissances mondiales. L’investissement chinois, l’extraction des ressources et le commerce ont décuplé au cours de la première décennie de ce siècle.