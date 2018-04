Surveiller la qualité du fleuve Niger par les données

Le projet de collecte et de partage continu des données sur la qualité de l’eau du fleuve Niger, via le site web q-eau-mali.net est effectif depuis le 27 mars dernier.

L’objectif de cette initiative est la prévention et la recherche d’alternative pour protéger le fleuve Niger des pollutions causées par les usines et les ménages entre autres.

“À travers ce projet, on veut rassembler toutes les données pour les avoir en un seul endroit, explique, Baba Faradji N’djay, chef de département protection et gestion des écosystèmes. Et on s’est dit que dans le cadre de ce projet, ce site va permettre de rassembler toutes les données collectées mais surtout de les partager. C’est aussi le côté fort pour qu’un grand nombre de Maliens (…) des chercheurs, des étudiants, puissent avoir accès à ces données, d’où la création de ce site Web (…)”.

Avec deux millions d’habitants, la ville de Bamako abrite de nombreuses industries et exploitations de cultures maraîchères à même de menacer la qualité et le volume des eaux du Niger.

Ce projet a été lancé il y a huit mois par l’agence du bassin du fleuve Niger, sur financement des Pays-Bas et du gouvernement malien.