Le tourisme de naissance en Afrique [Travel TMC]

Il concerne les femmes enceintes voyageant dans un autre pays, généralement un pays plus avancé en termes de développement dans le but d’accoucher.

Traditionnellement, l’accouchement en Afrique était une activité privée, parfois pratiquée dans les foyers ou parmi la famille et les amis avec lesquels la mère enceinte est familière. Aujourd’hui, l’histoire est différente.

Ce type de tourisme se vend davantage en Afrique parce qu’il y a beaucoup de pays pauvres sur le continent, où les commodités de base, même pour ceux qui ont les moyens, ne sont pas disponibles

.

Dans le passé, la raison principale était d’avoir accès à de meilleurs soins médicaux, mais aujourd’hui, la raison du tourisme de naissance est d’obtenir la citoyenneté pour l’enfant dans un pays qui applique le droit du sol.

Alors que de nombreux pays ont observé que le tourisme de naissance est parfois un simple stratagème pour accéder à de nombreux avantages subventionnés sans devoir contribuer au financement de ces systèmes et programmes dans les pays de destination, c’est une forme de tourisme que les Africains ont adopté.

La recherche a montré qu’il y a des raisons fondamentales pour lesquelles les Africaines mais aussi d’autres femmes dans le monde adoptent le tourisme de naissance et continueront à le faire même si les lois sur la citoyenneté sont devenues plus strictes, et aucun pays européen n’accorde actuellement la citoyenneté en vertu du droit du sol.

Cependant, des pays comme les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Argentine et le Brésil accordent la citoyenneté en vertu du droit du sol et autorisent la double nationalité.

Les femmes en Afrique voyagent partout dans le monde pour accoucher, certaines allant même jusqu’en Inde et en Russie, pour des raisons diverses. Certaines des raisons du tourisme de naissance comprennent l’accès à l‘école publique, les soins de santé et le parrainage pour les parents dans le futur.

Le tourisme de naissance est un engagement financier majeur puisqu’il coûte entre 25 000 $ et 60 000 $. Le service prénatal au Maryland, aux États-Unis par exemple, pourrait coûter jusqu‘à 3 500 dollars selon le pays d’origine.

Comparé au coût du même service dans un hôpital moyen en Afrique, il est presque 300% plus élevé.

Ces femmes bravent les chances d’un vol risqué pendant la grossesse pour avoir la chance d’accéder aux privilèges que le passeport du pays de destination confère aux détenteurs.