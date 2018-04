Kenya : plus de 80 000 enfants sans actes de naissance à Kisii

Une dure réalité pour les habitants de Kisii, chef-lieu du comté du même nom à l’ouest du Kenya. En cause, la durée que prend la délivrance d’un acte de naissance, rapportent des officiers d‘État-civil cités par la chaîne de télévision kényane « Citizen TV ».

Une situation imputable au manque d’imprimés. « L’impression peut prendre jusqu‘à deux mois parce qu’il faut attendre les imprimés que devrait nous envoyer le bureau national d’identification », Mathew Khayota, officier d‘État-civil à Kisii.

Conséquence, plus de 80 000 enfants sont aujourd’hui sans actes de naissance. Il y a aussi que des parents éprouvent de sérieuses difficultés à inscrire leurs enfants à l‘école, car l’acte de naissance fait partie des pièces fondamentales à fournir.

Pour l’instant, l’administration recourt à une solution dite de « transition ». Selon des sources proches, des numéros ont été attribués aux parents afin qu’ils inscrivent leurs enfants dans différentes écoles.

