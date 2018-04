Sierra Leone : le pouvoir exige un audit des élections dans les bastions de l'opposition

Le Parti de tout le peuple (APC) insatisfait des résultats du second tour de la présidentielle du 31 mars dernier dans le sud de la Sierra Leone. Le parti au pouvoir exige ainsi un audit des résultats dans cette partie du pays réputée acquise au Parti populaire de Sierra Leone (SLPP), principale formation de l’opposition.

L’information a été donnée ce mercredi par « Sierra Leone Decides », une ONG de surveillance des élections qui a cité une lettre signée du secrétaire général national de l’APC, Osman Foday Yansaneh, et adressée le 2 avril à la représentation dans le sud de la Commission nationale électorale (NEC).

La missive fait état des dysfonctionnements et de fraudes susceptibles selon l’APC, d’influer sur les résultats du scrutin. “Nous avons découvert que dans de nombreuses régions de votre région le nombre de votants est supérieur à celui d’inscrits. On a également noté des taux de participation à 100%”, indique le document. Et l’APC dit détenir des preuves. « Nous avons par la présente joint une liste de tous les bureaux de votes concernés par nos accusations », poursuit la lettre.

C’est ainsi que le pouvoir demande à la NEC de procéder à un audit de ces résultats aux fins de leur certification.