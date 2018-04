Listériose : levée partielle de l'interdiction des produits sud-africains en Zambie

Les Zambiens pourront de nouveau consommer des produits à viande comme les saucisses venant de l’Afrique du sud. La mesure interdisant leur importation a été levée hier par les autorités sanitaires zambiennes.

Liés à une épidémie de listériose qui a fait plus de 180 morts l’année dernière en Afrique du sud, les saucisses produites par les entreprises Tiger Brands et RCL Foods ont classées dans la catégories des « produits à risque ». Et à l’instar de beaucoup de ses voisins d’Afrique australe dont le Malawi, le Botswana et la Namibie, la Zambie a récemment procédé au gel des importations d’aliments à base de viande.

Mais, les tests sur ces produits se sont révélés négatifs. « Les tests sur les aliments à risque des fabricants sud-africains n’ont pas révélé la présence de la bactérie responsable de l‘épidémie mortelle, ou Listeria monocytogenes », a le ministre de la Santé, Chitalu Chilufya.

Toutefois, « l’interdiction d’importer continuera de s’appliquer aux aliments à risque provenant de Tiger Brands Ltd, Enterprise Foods Ltd. et de la marque Rainbow de l’entreprise », a ajouté Chitalu Chilufya.

La listériose est causée par des bactéries présentes dans le sol, l’eau, la végétation et les excréments d’animaux, et peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer.

Les personnes les plus vulnérables sont notamment les prématurés et les femmes enceintes.