Les hommages à "Mama Winnie" continuent en Afrique du Sud

Sous la pluie, des milliers de personnes affluent devant la maison de Winnie Madikizela.

Symbole de la lutte contre l’apartheid, l’ex-femme de Nelson Mandela est décédée lundi à l‘âge de 81 ans.

Elle laisse derrière elle plusieurs générations de Sud-Africains soucieux de l‘égalité entre les différentes couleurs de peaux. Des personalités politiques sont aussi venues se reccueillir, comme le leader du plus grand parti d’opposition du pays, Mmusi Maimane.

“Vous pouvez comprendre que pour nous, elle est une héroïne. Il y a quelqu’un en elle, c’est une tante, c‘était une grand-mère, c‘était une sœur et aujourd’hui, ils ressentent la perte à un niveau proche. L’ambiance est donc profondément sombre et quelque chose à quoi nous réfléchissons tous profondément.”, a déclaré Mmusi Maimane.

Mariée pendant 38 ans à Nelson Mandela, Winnie est restée fidèle au combat de son mari alors qu’il était en prison. Mais son activisme est devenu avec le temps, de plus en plus violent et contesté. Ses nombreux appels aux meurtres l’ont discréditée aux yeux de Nelson Mandela qui rêvait d’un accord de paix pour mettre fin à la ségrégation.

Malgré les controverses, la disparition de la militante est une immense perte pour les Sud-Africains. Un hommage officiel lui sera rendu le 14 avril prochain.