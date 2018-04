Les Éthiopiens optimistes après le discours du nouveau Premier ministre

Abiye Ahmed, le nouveau Premier ministre éthiopien semble avoir réussi son entrée à la tête du gouvernement.

Son premier discours, énoncé lundi devant le Parlement, a convaincu.

Les Éthiopiens approuvent la détermination de leur nouveau leader à réconcilier les communautés Oromo et Somali. La nomination d’Abiye Ahmed, lui-même de l’ethnie Oromo, apporte un souffle d’espoir pour l’unité du pays.

“Les précédents dirigeants éthiopiens n’ont pas fait attention aux préoccupations des Oromo et cela a causé un gros problème aux Oromo. Nous demandons au gouvernement de nous donner une solution à nos problèmes en tant que nation. Nous devons faire partie de la solution”, a souligné un habitant de Addis Abeba.

Le Premier ministre s’est aussi engagé a faire des efforts pour apaiser les relations avec l‘Érythrée. Il s’est dit prêt à résoudre « les divergences par la discussion, pour le bien commun de nos deux pays ».

“Il a cherché la cause réelle des problèmes dans tous les domaines de la vie, social, politique et géopolitique. C’est la première fois de ma vie que j’ai vu un grand nombre de téléspectateurs et d’auditeurs prêter attention à un discours de leader de cette manière”, remarque un homme d’affaire éthiopien.

À présent, Abiye Ahmed va devoir apporter les preuves concrètes qu’il peut atteindre ses objectifs. Les Éthiopiens attendent notamment la levée de l‘état d’urgence et la libération de plus d’un millier de prisonniers politique.