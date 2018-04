[FOCUS] Next Einstein Forum 2018 : la science africaine en plein essor

Scientifiques, décideurs, chefs d’entreprise, leaders de la société civile et entrepreneurs, …. Ils ont été plus de 1200 participants à l‘édition 2018 du Next Einstein Forum (NEF) qui s’est déroulé du 26 au 28 mars derniers à Kigali au Rwanda.

NEF est une rencontre bi-annuelle destinée essentiellement à offrir aux scientifiques du continent un cadre d‘échanges et de promotion. Et ces retrouvailles de Kigali ont permis de découvrir de multiples innovations réalisées par des Africains sur de nombreux domaines comme la santé, la géomatique ou la géométrie.

Mais, des défis majeurs restent à relever. Parmi lesquels, le retour des scientifiques sur le continent afin de s’impliquer au développement intégral de l’Afrique.

La prochaine édition se tiendra au Kenya en 2020.