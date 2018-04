L'Inde à la conquête de l'Afrique : 18 nouvelles ambassades annoncées

L’Afrique, nouveau terrain de chasse de l’Inde. L’ouverture prochaine de plus d’une dizaine d’ambassades indiennes sur le continent devrait permettre de renforcer l’influence de New Delhi.

D’ici 2021, ce sont exactement 18 nouvelles ambassades indiennes qui ouvriront sur le continent. L’information contenue dans un communiqué du gouvernement indien évoque des pays comme la Mauritanie, le Rwanda, Sao Tomé & Principe, la Sierra Leone, la Somalie, le Swaziland ou encore le Togo.

Le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, le Congo, Djibouti, la Guinée équatoriale, l‘Érythrée, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Liberia font également partie de la boucle. Avec ces 18 nouvelles représentations, l’Inde portera à 47 le nombre d’ambassades en Afrique alors que le quota actuel est de 29.

Par cette offensive diplomatique, l’Inde espère renforcer sa coopération déjà dynamique avec le continent et toucher de plus près ses quelque 2,5 millions de ressortissants qui y résident. En effet, les échanges commerciaux entre le deuxième pays le plus peuplé de la terre et l’Afrique ont été multipliés par cinq entre 2005 et 2016, passant de 11,9 milliards de dollars en 2005-2006 à 56,7 milliards de dollars en 2015-2016.

Mais le succès mirobolant de la Chinafrique ces dernières années a boosté les ambitions de l’Indafrique, qui vise dès 2018 le seuil de 100 milliards de dollars en termes d‘échanges commerciaux.